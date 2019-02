Actualidade

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, fez hoje quatro alterações no 'onze' para o dérbi com o Benfica, da 20.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto o técnico 'encarnado', Bruno Lage, manteve a equipa inicial.

Face à expulsão do macedónio Ristovski na última ronda, em que os 'leões' empataram (1-1) frente ao Vitória de Setúbal, Bruno Gaspar ocupa o lugar na lateral direita, enquanto o sérvio Petrovic cedeu o lugar no eixo da defesa ao português André Pinto.

No meio-campo, o sérvio Gudelj entrou para a posição de médio mais recuado na equipa 'leonina', por troca com o reforço de inverno Idrissa Doumbia, que ficou fora dos convocados. No ataque, Keizer optou pelo capitão Nani, em detrimento do maliano Diaby.