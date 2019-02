Actualidade

O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e o Centro Hospitalar São João, no Porto, estão a desenvolver um projeto que visa otimizar o prognóstico e o tratamento de tumores cerebrais pediátricos através de "imunoterapias dirigidas".

"Esta é uma área que carece de avanços e de alternativas terapêuticas. As terapias são limitadas, e aquelas que estão agora a ser desenvolvidas e que poderão vir a ser aplicadas precisam da procura de biomarcadores moleculares [alterações específicas das células tumorais]", explicou à Lusa Jorge Lima, investigador do i3S, a propósito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que se celebra na segunda-feira.

O projeto, denominado "Implementação de biomarcadores moleculares para medicina de precisão em doentes com tumores cerebrais pediátricos", iniciou-se há cerca de dois anos, no seguimento de uma doação por parte de um casal português que perdeu o filho devido a um cancro.