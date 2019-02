Actualidade

O documentário "No meu quarto", da israelita Ayelet Albenda, venceu o grande prémio do festival de cinema IndieJúnior, anunciou a organização do evento, que termina hoje no Porto.

O júri da competição internacional, composto pela escritora Adélia Carvalho, pelo coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, Jorge Prendas, e pelo designer Wandson Lisboa, atribuiu ainda uma menção honrosa à animação norueguesa "Laços", de Toril Kove.

Já o grande prémio do público foi dado a "Mary e a flor da feiticeira", de Hiromasa Yonebayashi e Giles New, enquanto o júri Escolas premiou o neozelandês "Fogo na Cidade de Cartão" e entregou uma menção honrosa a "No meu quarto".