Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje o diploma da Assembleia da República que altera o funcionamento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo, visando incentivar o recurso a estes mecanismos.

O texto final do diploma foi aprovado no parlamento no dia 11 de janeiro, com os votos contra do PCP e do PEV, e teve origem numa proposta do Governo com o objetivo de incentivar ao recurso aos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos entre consumidores e empresas.

A rede nacional de arbitragem de consumo será coordenada pela Direção-Geral do Consumidor e pela Direção-Geral de Política de Justiça, que devem promover medidas de simplificação e modernização dos centros de arbitragem.