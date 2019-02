Actualidade

O ator Octávio Matos morreu no domingo, aos 79 anos, confirmou hoje à Lusa o produtor do Teatro Maria Vitória, Hélder Freire Costa.

Segundo Hélder Freire Costa, que trabalhou com Octávio Matos em diversas ocasiões, as informações sobre as cerimónias fúnebres só serão conhecidas na manhã de hoje.

Nascido no Porto em 1939, no seio de uma família ligada às artes do espetáculo, Octávio Matos partilhou profissão e nome com o pai, como refere a biografia disponível na RTP, publicada aquando da sua ida ao programa "Agora, Memórias".