Os New England Patriots juntaram-se no domingo aos Pittsburgh Steleers na liderança do 'ranking' de vitórias no Super Bowl, ao vencerem o sexto face aos Los Angeles Rams, por 13-3, em Atlanta.

No Super Bowl com menos pontos da história, o conjunto de Bill Belichick (treinador) e Tom Brady (quarterback) repetiu os triunfos de 2002, 2004, 2005, 2015 e 2017 na final da Liga norte-americana de futebol americano.

Os Patriots, que jogavam o Super Bowl pela 11.ª vez, um recorde, em 53 edições, tendo perdido em 1986, 1997, 2008, 2012 e 2018, já haviam batido os Rams (20-17) na final de 2002.