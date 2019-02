Actualidade

O candidato à presidência de El Salvador Nayib Bukele afirmou, no domingo, ter vencido "com toda a certeza" as eleições, pondo fim a um quarto de século de domínio bipartidário, quando faltam ser contados cerca de 20% dos votos.

"Podemos anunciar com toda a certeza que ganhamos a Presidência da República (...) é um momento histórico, vencemos à primeira volta", disse Bukele, de 37 anos, em conferência de imprensa num hotel da capital salvadorenha.

Também no domingo, o Supremo Tribunal Eleitoral disse que, com quase 80% dos boletins contados, Nayib Bukele contava 53% dos votos, e em segundo lugar estava Carlos Calleja, de 42 anos, milionário empresário de supermercados, apresentado pelo partido de direita Aliança Republicana Nacionalista (Arena), com 32%.