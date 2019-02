Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, preside hoje em Miranda do Corvo à cerimónia de lançamento do concurso público da empreitada do primeiro troço do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

A sessão realiza-se às 11:00, nos Paços do Concelho desta vila do distrito de Coimbra, e conta também com a participação do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

O SMM, que há mais de duas décadas previa a instalação de uma rede de metro ligeiro sobre carris, no centenário Ramal da Lousã, e a criação de uma linha urbana em Coimbra, adota agora o modelo denominado "metro bus", à base de autocarros elétricos.