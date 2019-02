Actualidade

Najib Bukele venceu as presidenciais de El Salvador à primeira volta, com os resultados parciais a ditarem uma "tendência irreversível" a favor do antigo autarca de San Salvador, declarou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Julio Olivo afirmou que os resultados, apesar de parciais, demonstram uma tendência "definitiva e irreversível" a favor de Najib Bukele.

Com 87,6% dos votos contados, Bukele, de 37 anos, tem 53,78%, em segundo lugar está Carlos Calleja, de 42 anos, milionário empresário de supermercados, apresentado pelo partido de direita Aliança Republicana Nacionalista (Arena), com 31,6%, segundo o TSE.