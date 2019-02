Portugal/China

O investigador do Instituto do Oriente Luís Cunha afirmou que a transição de Macau foi facilitada pela convivência "pragmática" entre Portugal e a China, que permitiu o respeito mútuo no momento da transferência de administração.

"Metade da nossa história estivemos associados a China. Fomos os primeiros a chegar e os últimos a sair e esse período de 500 anos de contacto com a China foi caracterizado por uma convivência pragmática e não pela via da força. Isso fez toda a diferença quando negociámos o processo de transição", sublinhou o especialista, em entrevista à Lusa.

O processo foi longo - 12 anos - e complicado, mas teve um final feliz, considerou.