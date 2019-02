Taça de Portugal

Um Benfica 'eufórico' recebe na quarta-feira um Sporting em 'depressão', na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, apenas três dias depois da categórica vitória 'encarnada' em Alvalade.

No Estádio da Luz, pelas 20:45, o conjunto comandado por Bruno Lage entra claramente por cima, tal a superioridade exibida no jogo do campeonato, que venceu por lisonjeiros 4-2, 'arrasando' a formação comandada por Marcel Keizer.

Os números não mostram o enorme fosso exibicional que existiu entre os dois conjuntos no jogo de domingo e que, de alguma forma, os 'leões' vão ter de encurtar, se não quiserem voltar a sofrer uma 'humilhação'.