Venezuela

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, avisou hoje que a posição da União Europeia sobre a Venezuela "pode resultar num banho de sangue", explicando que o BE não acompanha nem Maduro nem Guaidó, mas uma mediação internacional para eleições livres.

Durante uma iniciativa na Feira de Espinho, no distrito de Aveiro, durante as jornadas parlamentares do BE, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre o reconhecimento pelo Governo português de Juan Guaidó "como Presidente encarregado de convocar eleições livres e justas na Venezuela".

"A atitude da União Europeia em reconhecer Guaidó como Presidente pode resultar num banho de sangue. O Bloco de Esquerda não acompanha nem Nicolas Maduro nem Guiadó", acentuou.