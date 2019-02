Actualidade

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Correia de Campos, enviou hoje uma carta aos parceiros sociais na qual considera que a discussão salarial tem sido insuficiente, defendendo que teria sido possível ir mais longe no salário mínimo.

Na carta a que a Lusa teve acesso e que deverá chegar hoje às confederações patronais e centrais sindicais, Correia de Campos sublinha que, "apesar da ligeira retoma nominal dos salários em 2017, a sua evolução real continua a ser modesta".

"A evolução salarial tem sido insuficientemente abordada no debate económico", afirma o presidente do CES, acrescentando que a redução das remunerações entre 2010 e 2017 "foi drástica", de 7%, "sem que agora esteja a ser atenuada, apesar do melhor desempenho da economia".