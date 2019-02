Actualidade

O deputado socialista eleito pela Europa, Paulo Pisco, defendeu hoje a criação nos consulados de uma linha dedicada para tratamento de assuntos relacionados com as reformas dos emigrantes, elogiando as recentes medidas tomadas pelo Executivo nesta área.

"Seria da maior importância que os postos consulares no estrangeiro, que podem receber os pedidos dos períodos contributivos em Portugal e os enviam para a Segurança Social, pudessem dispor de uma linha dedicada para contactar sem quaisquer obstáculos os serviços em Portugal", defendeu Paulo Pisco.

Em nota à comunicação social, o único deputado socialista eleito pelos círculos da Emigração, saudou, por outro lado, a decisão do Governo de "implementar um conjunto de medidas para dar a resposta necessária" aos atrasos na entrega dos comprovativos com os períodos de desconto para a Segurança Social em Portugal para obtenção de uma pensão de reforma no estrangeiro.