Moçambique/ataques

O Governo norte-americano manifestou hoje a sua disponibilidade para ajudar Moçambique a combater grupos desconhecidos que têm protagonizado ataques em aldeias recônditas da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"Estamos disponíveis e gostaríamos de ajudar Moçambique neste processo [no combate a grupos desconhecidos no norte do país], desde que isso seja útil ao país", disse à Lusa o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, Bryan Hunt.

Aquele responsável falava à margem de um seminário coorganizado com o Centro Africano de Estudos Estratégicos em Maputo, no âmbito do exercício militar apoiado pelos Estados Unidos que decorre em Pemba, no norte de Moçambique.