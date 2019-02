Actualidade

A Human Rights Watch (HRW) pediu hoje ao papa que use a sua visita aos Emirados Árabes Unidos para pressionar os governantes do país em relação às graves violações dos direitos humanos no Iémen e à repressão às críticas internas.

A organização não-governamental (ONG) dos direitos humanos divulgou uma carta hoje, dia em que Francisco inicia a primeira visita papal à Península Arábica.

A HRW afirmou que a coligação internacional liderada pela Arábia Saudita - apoiada pelos Emirados Árabes Unidos - bombardeou casas, mercados e escolas indiscriminadamente no Iémen, ao mesmo tempo em que impediu que a ajuda humanitária chegasse os iemenitas.