A ministra da Educação timorense disse hoje que espera concluir ainda este mês a compra das viagens dos professores portugueses envolvidos no projeto das escolas de referência em Timor-Leste, que esperam há várias semanas poder viajar para Díli.

"Estamos no processo de aprovisionamento das viagens dos professores. Esperamos que no decurso do mês de fevereiro os professores possam deslocar-se para Timor-Leste", disse à Lusa Dulce Soares, ministra da Educação, Juventude e Desporto timorense.

"Apesar da situação em Timor-Leste, estamos a esforçar-nos para resolver a situação para que possam vir o mais cedo possível. Estamos a cooperar muito com a embaixada portuguesa neste assunto", referiu.