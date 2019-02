Actualidade

O analista da consultora especializada em energia WoodMackenzie Adam Pollard disse hoje à Lusa que as companhias petrolíferas "estão novamente a olhar para Angola" devido aos preços do petróleo e às reformas lançadas pelo Governo.

"No último ano Angola virou a página, o país está a tentar atrair mais investimento para evitar o declínio da produção de petróleo prevista para os próximos anos, e há sinais de que as companhias estão novamente a olhar para Angola e a sentirem-se mais confortáveis em investir no país", disse Adam Pollard.

Em entrevista à Lusa a propósito das perspetivas de evolução do setor petrolífero em Angola, o analista explicou que "tal como noutros países africanos, a produção está a cair há uns tempos, e espera-se que caia ainda mais", e daí os esforços para atrair investimento externo que possa inverter a situação.