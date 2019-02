Actualidade

O banco Santander Totta fechou o ano de 2018 com menos 289 trabalhadores e 147 balcões que em 2017, segundo dados divulgados em conferência de imprensa pelo banco.

No final de 2018, o banco tinha 6.492 trabalhadores e 523 agências, de acordo com o presidente executivo do Santander Totta, Pedro Castro e Almeida.

Já no final de 2017, o número de trabalhadores era de 6.781 e o de agências 670 (incluindo o ex-Popular), segundo dados fornecidos à Lusa pela instituição.