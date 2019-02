Actualidade

O Clube da Arrábida insistiu hoje junto do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Almada para que seja decretada a título provisório a suspensão das dragagens no rio Sado.

Em causa está o projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, que a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) pretende levar a cabo, e que prevê a retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do Sado, para alargamento e aprofundamento do canal de navegação.

Segundo um comunicado do Clube da Arrábida, o motivo deste novo pedido de decretamento provisório da providência cautelar tem a ver com a possibilidade de a APSS poder iniciar as obras a qualquer momento, uma vez que a Direção-Geral de Recursos Marinhos (DGRM) já aprovou o Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM) para imersão dos dragados na zona da Restinga, que os pescadores dizem ser uma das melhores zonas de pesca da região.