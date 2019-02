Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Real disse hoje que vai apresentar queixa ao Ministério Público (MP) e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) pelas notícias que o envolveram na investigação à universidade local.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou na sexta-feira 45 buscas domiciliárias, em empresas e na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no âmbito de uma investigação ao alegado desvio de dinheiro das propinas pagas por alunos brasileiros que frequentaram mestrados e doutoramentos na academia.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto esclareceu que a PJ investiga "factos suscetíveis de consubstanciar, para além do mais, crimes de peculato e crime de participação económica em negócio, praticados no âmbito de cooperação entre a UTAD e entidades brasileiras, tendo em vista a realização de doutoramentos e mestrados por parte de alunos brasileiros nesta instituição".