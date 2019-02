Actualidade

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) elogia o "excelente começo" do Conselho das Finanças Públicas (CFP), mas alerta que o organismo enfrenta vários desafios, nomeadamente o reforço da proteção da interferência política na nomeação da liderança.

"Embora tenha tido um excelente começo, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) enfrenta vários desafios", indica a OCDE numa análise divulgada hoje, que foi solicitada pelo organismo e que coincide com o final do mandato da sua primeira presidente, Teodora Cardoso.

Apesar de elogiar "o sucesso imediato do CFP", atribuindo-o "em grande parte" à "excelente gestão" da sua primeira presidente, do resto do Conselho Superior e do diretor dos Serviços Técnicos, a OCDE enumera três desafios principais para o organismo que fiscaliza o cumprimento das regras orçamentais em Portugal e a sustentabilidade das finanças públicas.