Actualidade

Confrontos entre as forças armadas da República Democrática do Congo (RDCongo) e grupos rebeldes, ocorridos no fim de semana nas províncias de Kivu Norte e Ituri, provocaram a morte de 41 guerrilheiros e três militares, segundo a imprensa local.

Citando fonte das forças armadas congolesas, a Rádio Okapi, que emite no âmbito da missão da ONU na RDCongo, referiu que 30 rebeldes mortos pertenciam à milícia Mai Mai, que atua na província de Kivu Norte, enquanto os outros 11 milicianos faziam parte de um grupo étnico que opera em Ituri.

Na província de Kivu Norte, os militares congoleses destruíram os acampamentos da milícia Mai Mai em Kalingati e Pakuba, segundo o major Mak Hazukay, porta-voz das operações Sokola 1, citado pela Rádio Okapi.