Venezuela

O PCP condenou hoje o reconhecimento pelo Governo português de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela, considerando que não é com este alinhamento que se defendem os interesses do povo venezuelano nem da comunidade portuguesa.

"O PCP condena o 'reconhecimento' e apoio anunciado pelo Governo do PS, com o apoio do PSD e CDS, ao 'presidente' fantoche nomeado pela administração Trump para a Venezuela, que contou com o apoio imediato de Bolsonaro", refere o PCP em comunicado.

Para os comunistas portugueses, este apoio revela "uma intolerável afronta à soberania e independência da República Bolivariana da Venezuela, ao povo venezuelano, à Carta das Nações Unidas e ao Direito Internacional".