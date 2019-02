Actualidade

O presidente da Câmara de Estremoz (Évora), Luís Mourinha, deixou hoje o cargo, após ter perdido o mandato na sequência de uma condenação em tribunal pelo crime de prevaricação, revelou à agência Lusa fonte do município.

Segundo a mesma fonte, Luís Mourinha, eleito por um movimento independente, teve hoje conhecimento da notificação do Tribunal Judicial de Estremoz, que confirma a pena, após o Tribunal Constitucional ter negado provimento, em dezembro de 2018, ao recurso que apresentou da sentença judicial em que foi condenado pelo crime de prevaricação.

A condenação, que inclui a pena acessória de perda de mandato, está relacionada com uma queixa-crime apresentada em 2010 contra o autarca, devido ao alegado corte de um subsídio à Liga dos Amigos do Castelo de Evoramonte (LACE), no concelho de Estremoz, distrito de Évora.