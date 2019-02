Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou hoje prisão preventiva para a mulher suspeita de tentar raptar um recém-nascido no Hospital de São João.

No sábado, ao princípio da noite, uma mulher envergando uma bata de profissional de saúde tentou raptar um recém-nascido do berçário do Hospital de São João.

Contactada domingo pela agência Lusa, uma fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto adiantou que a mulher, de 48 anos, entrou no quarto onde estava o bebé e familiares.