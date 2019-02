Actualidade

Mais de vinte anos depois da publicação do romance de estreia de Possidónio Cachapa, que fez virar para si as atenções do meio literário, "Materna doçura" é reeditado, pela Companhia das Letras, e regressa às livrarias no dia 19.

Publicado originalmente pela Assírio & Alvim, em 1998, "Materna Doçura" foi unanimemente bem recebido pela crítica literária, que concordou estar perante um "grande romancista", que fez uma "entrada fulminante na ficção portuguesa".

No preâmbulo desta reedição, Possidónio Cachapa reconhece que este romance apanhou "a todos de surpresa", a começar pelo próprio autor, que ao terminar de o escrever, se colocou a pergunta: "Que objeto é este? Que história foi esta que me saiu?".