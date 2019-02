Actualidade

Filipe Martins, ex-Mafra, vai suceder a Nuno Manta Santos no comando técnico do Feirense, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"O CD Feirense - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Filipe Martins para suceder a Nuno Manta Santos no comando técnico da equipa principal", revelou hoje o lanterna-vermelha do campeonato, em comunicado.

Filipe Martins, de 40 anos, deixa o CD Mafra, que era o quinto classificado da II Liga, com o Feirense a destacar a sua "capacidade para potenciar as capacidades dos jogadores".