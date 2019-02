Venezuela

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou-se hoje de acordo com o reconhecimento, por parte do Governo português, de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela e o pedido de eleições "verdadeiramente livres e verdadeiramente fiscalizadas".

"Desde o início que tenho dito que Portugal não pode ter uma atitude divorciada do que é a atitude da União Europeia. Não foi possível a União Europeia toda ela tomar posição, mas os principais países tomaram. Estou de acordo que Portugal esteja, em conjunto com esses países, a fazer as mesmas exigências em relação à Venezuela", afirmou.

Rui Rio alertou que Portugal tem de ter um cuidado especial, devido à grande comunidade portuguesa na Venezuela, mas considerou que o reconhecimento de Guaidó é "mais do que justo e mais do que correto".