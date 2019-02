Actualidade

O Farense anunciou hoje ter chegado a acordo com o treinador da equipa de futebol, Rui Duarte, e com o técnico adjunto, Arlésio Coelho, para a rescisão amigável do vínculo contratual entre as duas partes.

"O presidente João Rodrigues e toda a administração do Sporting Clube Farense agradecem todo o trabalho feito ao longo das épocas que os treinadores Rui Duarte e Arlésio Coelho se entregaram à causa do nosso clube", pode ler-se no comunicado da SAD, no qual esta deseja, ainda, "todos os sucessos futuros profissionais e pessoais ao técnico".

Rui Duarte está no o comando técnico do Farense desde meio da época 2016/17, quando passou de adjunto a treinador principal, cargo que desempenhou até hoje, cujo ponto alto foi o regresso à II Liga, na época corrente, três anos após permanecer no Campeonato de Portugal.