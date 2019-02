Actualidade

Camberra, 05 fev (Lusa) O Governo da Austrália voltou hoje a exigir a libertação do futebolista do Bahrein Hakeem al-Araib, com estatuto de refugiado na Austrália e que está detido pelas autoridades tailandesas desde novembro.

"O senhor al-Araib é um refugiado e residente permanente da Austrália e o Governo está profundamente preocupado com a detenção prolongada na Tailândia", referiu a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Marise Payne, em comunicado.

Al-Araib deve voltar para casa "para estar com amigos e família", sublinhou, acrescentando que a Austrália irá continuar a pressionar "ao mais alto nível a Tailândia e Bahrain" para a libertação do atleta.