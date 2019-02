Actualidade

O Ministério das Finanças timorense aprovou uma dotação orçamental temporária (DOT) de 95 milhões de dólares (cerca de 83,1 milhões de euros) para o mês de fevereiro, no quadro da aplicação do regime de duodécimos.O valor definido para este mês foi dado a conhecer pela ministra interina das Finanças, Sara Lobo Brites, depois de um encontro com o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, que decorreu no Palácio do Governo em Díli."Estive reunida com o primeiro-ministro para atualizar a informação sobre o trabalho do Ministério das Finanças. Esta semana vamos fixar o valor de duodécimos em fevereiro em 95 milhões de dólares", disse, citada numa curta notada divulgada no portal do Ministério das Finanças.O valor representa um aumento de mais de 23 milhões de dólares do que em janeiro, quando a DOT foi fixada em 71,88 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros).O o regime duodecimal implica que, mensalmente, o Governo só pode gastar um doze avos do Orçamento Geral do Estado (OGE) do ano passado, que entrou em vigor no final de setembro e que totalizava 1.279,6 milhões de dólares (cerca de 1.100 milhões de euros).Em concreto, o Estado pode gastar, mensalmente, até cerca de 106,6 milhões de dólares (cerca de 93 milhões de euros).Em janeiro, Sara Brites apontou que o Governo tinha na conta do Tesouro cerca de 296 milhões de dólares.O regime duodecimal, com que o país viveu durante os primeiros nove meses do ano passado - consequência do impasse político que o país viveu então - tem que ser aplicado desta vez porque o OGE para 2019 ainda está a ser apreciado pelo chefe de Estado.O texto foi inicialmente vetado pelo chefe de Estado e foi, entretanto, alterado e novamente aprovado pelo parlamento, estando de novo nas mãos do Presidente da República-A aplicação do regime duodecimal garante o pagamento de salários, bens e serviços, capital de desenvolvimento para projetos em curso e transferências públicas, como os pagamentos de pensões a veteranos ou idosos. ASP // MIM Lusa/Fim