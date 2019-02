Dívidas/Moçambique

Um tribunal sul-africano inicia hoje a audição ao pedido norte-americano de extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, detido na África do Sul há mais de um mês no âmbito de uma investigação sobre corrupção.

Manuel Chang, 63 anos, atual deputado da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde 1975, encontra-se detido nos arredores de Joanesburgo desde 29 de dezembro, no âmbito de um mandado internacional emitido a 27 de dezembro pela justiça norte-americana, que pede a sua extradição, na investigação às 'dívidas ocultas' de Moçambique.

A Justiça dos Estados Unidos acusa Manuel Chang de conspiração para fraude eletrónica, conspiração para fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro.