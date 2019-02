Actualidade

Milhares de pessoas assistiram hoje em Macau às comemorações do Ano Novo Chinês, a primeira grande parada da "semana dourada" que começou na segunda-feira e termina no domingo, durante a qual se aguarda quase um milhão de visitantes.

Grupos de famílias invadiram o percurso entre o Largo do Senado e as Ruínas de São Paulo para ver a Parada do Dragão Gigante e dos Leões, a queima dos panchões (cartuchos de pólvora) e para saudarem os 12 animais do zodíaco chinês que este ano é regido pelo porco.

De resto, o desfile, os espetáculos culturais e o fogo de artifício dão o mote para o outro ponto alto da semana, agendado para quinta-feira, com a Parada de Celebração do Ano do Porco que marca o início das Celebrações do 20.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau.