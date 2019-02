Actualidade

O cantor português Salvador Sobral vai atuar, pela primeira vez, no festival literário de Macau, de 15 a 24 de março, cuja oitava edição vai ser dominada pela poesia.

Durante dez dias, o Rota das Letras vai assinalar o 100.º aniversário do nascimento dos autores portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, bem como do macaense Adé dos Santos Ferreira, que escreveu os seus poemas em pátua, crioulo de Macau, de acordo com um comunicado da organização.

Dos países de língua portuguesa são esperados José Luís Tavares (Cabo Verde), Pedro Lamares (Portugal), Hirondina Joshua (Moçambique), Gisela Casimiro (Guiné-Bissau) e Eduardo Pacheco (Angola), entre outros.