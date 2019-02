Actualidade

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Rodrigues, criticou a visita do Presidente da República ao Bairro do Jamaica, no Seixal, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa mostrou "desprezo completo" pelas forças de segurança.

Numa mensagem divulgada na segunda-feira à noite na página pessoal do Facebook, Paulo Rodrigues disse sentir-se "discriminado", acusando o Presidente da República de "desprezo completo" para com a PSP.

Paulo Rodrigues explica que já pediu várias vezes reuniões a Marcelo Rebelo de Sousa e "nunca aceitou".