Actualidade

Jornalista da agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, Wang Zhigen aterrou em Lisboa, em 1977, com uma missão bem definida: explorar as possibilidades do estabelecimento de relações diplomáticas entre a República Popular da China e Portugal.

"Era correspondente na Guiné-Bissau e fui chamado a Paris, para junto com o delegado da Xinhua em França, Chen Ji, ir a Portugal explorar e conhecer a possibilidade do estabelecimento das relações diplomáticas", recorda Wang, hoje com 78 anos e aposentado, à agência Lusa, em Pequim.

Três anos antes, a Revolução dos Cravos tinha derrubado o regime fascista do Estado Novo, tornando inevitável a aproximação à China.