Actualidade

A criança que foi levada pelo pai na segunda-feira depois de este, ter alegadamente, morto a sogra, no Seixal, foi hoje encontrada sem vida, confirmou à agência Lusa, fonte do INEM.

A mesma fonte disse que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu hoje uma chamada pelas 08:25 do "presumível pai" da criança a dar a localização da viatura, onde as autoridades foram encontrar o corpo dentro do porta-bagagens.

Na segunda-feira, uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada morta no interior da residência, na Cruz de Pau, concelho do Seixal, Setúbal, disse à agência Lusa fonte da PSP.