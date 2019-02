Actualidade

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) está em "falência técnica" e tem um financiamento estatal "insuficiente", o que leva o Estado a injetar periodicamente verbas extraordinárias na instituição, segundo o Tribunal de Contas (TdC).

Trata-se de conclusões do relatório hoje divulgado pelo TdC da auditoria financeira ao exercício de 2016 da ULSBA, a entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que gere o hospital de Beja e os centros de saúde de 13 dos 14 concelhos do distrito de Beja, à exceção de Odemira.

Segundo o relatório, o financiamento estatal atribuído à ULSBA, através de contratos-programa, "é insuficiente para fazer face aos gastos correntes, o que leva o Estado a intervir periodicamente através da injeção de verbas extraordinárias para pagamentos a fornecedores".