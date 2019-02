Actualidade

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes (PSD), considerou hoje que este é o "momento essencial" para voltar a discutir a regionalização e sublinhou que esta é uma "questão estrutural" para a coesão do território.

"Este é o momento essencial para se voltar a discutir todo o modelo de desenvolvimento do país, nomeadamente o modelo regionalista, porque não é possível estarmos a falar de reforma do Estado e de processos associados à descentralização sem por em cima da mesa aquilo que também é a questão mais estrutural para a coesão do território, que é a regionalização", afirmou, em declarações à agência Lusa.

O autarca deste concelho do distrito de Castelo Branco assume-se como "regionalista convicto", defende que os modelos de proximidade são "o melhor caminho" para ajudar a resolver "problemas endémicos" e sublinha que é "indesmentível" que o atual modelo de organização nacional levou a um país "cada vez mais assimétrico", pelo que é necessário mudar.