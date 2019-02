Greve/Enfermeiros

A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) vai apresentar uma denúncia à Procuradoria-geral da República a pedir que averigue suspeitas de tentativa de boicote à greve por parte do Ministério da Saúde.

"A ASPE vai apresentar uma denúncia à PGR, porque no dia 30 de janeiro foi enviado um email do gabinete da ministra para os conselhos de administração dos hospitais a exigir que os enfermeiros trabalhassem no extremo, a 100%", disse hoje à agência Lusa a presidente da organização sindical, Lúcia Leite.

Segundo a presidente da ASPE, é preciso "averiguar a legalidade" porque pode "constituir um boicote à greve" dos enfermeiros em blocos operatórios em hospitais públicos que se estende até final do mês.