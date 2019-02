Moçambique/Dívidas ocultas

A justiça sul-africana agendou hoje para 26 de fevereiro a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang.

O magistrado sul-africano William J.J. Schutte adiantou que a audição sobre o pedido de extradição apresentando pela justiça norte-americana foi agendada para as 11:00 (9:00 em Lisboa) no tribunal de Kempton Park, arredores de Joanesburgo.

O processo de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos começou hoje, numa outra sala do mesmo tribunal, logo após o tribunal concluir o registo sonoro da exposição da defesa de Manuel Chang que requer a libertação sob fiança do antigo governante pendente da sua extradição da África do Sul.