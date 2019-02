Actualidade

A abertura e as medidas contra a corrupção e impunidade em Angola são destacadas no relatório deste ano sobre a liberdade no mundo da organização Freedom House, que continua a classificar o país como "não livre".

"Houve uma tentativa de abertura em Angola, onde o novo Presidente João Lourenço tomou medidas notáveis contra a corrupção e a impunidade, reduzindo a influência desproporcionada da família do seu antecessor e garantindo maior independência dos tribunais", refere o relatório divulgado hoje em Washington.

O país continua, contudo, a ser classificado como "não livre" num documento que conclui que a democracia e a liberdade está a recuar em todo o mundo.