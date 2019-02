Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o Governo está a reavaliar o modelo previsto para as participações do Estado nas indústrias de defesa, na sequência do desenvolvimento da política comum de Segurança e Defesa.

Num discurso na sessão de abertura do I Seminário de Defesa Nacional, que decorre na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, António Costa classificou a indústria de defesa como "um ativo estratégico e um setor em que existe um importante interesse nacional".

A "aprovação da Lei de Programação Militar, o compromisso de investimento em defesa assumido no quadro da NATO e os recentes desenvolvimentos no âmbito da Defesa europeia sugerem assim a revisitação que está a ser feita pelo governo do modelo previsto para as participações do Estado nas indústrias de defesa", salientou.