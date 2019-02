Actualidade

Moçambique enviou na segunda-feira um pedido diplomático para requerer a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang, acusado pelos EUA de envolvimento num esquema de dívidas ocultas.

Em declarações à Lusa no final de uma audiência em que Chang está a ser ouvido, Zacarias Cossa, adido de defesa da embaixada de Moçambique na África do Sul, disse esperar que o pedido de extradição de Maputo seja tratado ao mesmo nível que o requerimento semelhante feito pelos Estados Unidos.

"O governo moçambicano remeteu ontem (4 fevereiro) por via diplomática o pedido de extradição do deputado Manuel Chang. Esperamos que, em tempo útil, o pedido dê entrada junto do tribunal para que oportunamente também seja apreciado à semelhança do que vai acontecer com o pedido dos Estados Unidos", afirmou o diplomata moçambicano.