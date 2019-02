Actualidade

A democracia tem vindo a enfraquecer nos Estados Unidos e o seu efeito nos direitos políticos e liberdades é sentido em todo o mundo, alertou hoje a organização Freedom House no seu relatório anual.

"Os desafios à democracia nos Estados Unidos têm enormes efeitos além das fronteiras norte-americanas (...). A contínua deterioração da democracia norte-americana acelerará o declínio da democracia em todo o mundo", indicou Michael J. Abramowitz, presidente da Freedom House, citado no comunicado de divulgação do relatório.

No relatório de avaliação das liberdades fundamentais em todo o mundo, a organização com sede em Washington refere que "a democracia nos Estados Unidos continua forte de acordo com os padrões globais, mas enfraqueceu significativamente nos últimos oito anos".