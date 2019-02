Urban Beach

Os três ex-seguranças arguidos no processo das agressões junto à discoteca Urban Beach, acusados de tentativa de homicídio de dois homens, remeteram-se hoje ao silêncio na primeira sessão do julgamento, no Campus de Justiça, em Lisboa.

No início do julgamento, que decorre no Tribunal Central de Lisboa, os arguidos, com 31, 38 e 40 anos, ex-funcionários da empresa que prestava serviço de segurança na discoteca, acusados pelo Ministério Público (MP) de tentativa de homicídio de dois homens que foram agredidos com violência a 01 de novembro de 2017 junto à discoteca Urban Beach, no Cais da Viscondessa, em Lisboa, remeteram-se ao silêncio.

A sessão ficou marcada ainda pela indecisão de um dos ofendidos, que se constituiu como assistente no processo, na identificação dos três arguidos.