Actualidade

O treinador do Sporting admitiu hoje que a derrota com o Benfica deixou marcas, mas disse esperar que a equipa mostre uma nova cara nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, novamente frente ao rival lisboeta.

"Foi uma grande desilusão e temos de recuperar. Agora estamos prontos e vamos tentar isso já amanhã [quarta-feira]", afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa, um dia antes do jogo da primeira mão, numa prova em que o Sporting foi finalista vencido na época passada.

O treinador holandês lembrou que os 'leões' não fizeram apenas coisas negativas no domingo, na receção ao Benfica, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, que o Sporting perdeu por 4-2, confirmando que o presidente do clube, Frederico Varandas, falou com o plantel.