Migrações

Mais de 4.300 migrantes venezuelanos foram distribuídos por vários estados brasileiros desde abril de 2018, ao abrigo de um programa de realocação voluntária promovido pelas autoridades brasileiras e apoiado pela ONU, divulgou hoje a Organização Internacional das Migrações (OIM).

Estes migrantes fazem parte das dezenas de milhares de venezuelanos que abandonaram o seu país nos últimos anos devido à crise económica, política e social, atravessaram a fronteira sul da Venezuela e instalaram-se no Estado fronteiriço de Roraima (norte do Brasil) à procura de melhores condições de vida.

A OIM relatou hoje que, no passado fim de semana, e no âmbito deste programa liderado por Brasília e apoiado por agências da ONU e organizações da sociedade civil (designado "Operação Acolhida"), organizou o primeiro voo 'charter' destinado à realocação de migrantes, voo que transportou 100 venezuelanos para a cidade de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul.