O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira (PS), considerou hoje que o debate sobre a regionalização é positivo, mas defendeu que, caso se opte por um referendo, este deve ser realizado depois das eleições legislativas.

"O melhor serviço que prestamos à causa da regionalização, e eu sou um regionalista, é tratarmo-la de forma mais aprofundada e fora de um ambiente eleitoral. Não estou a dizer que não se possa discutir e que não se deva analisar, mas fazer um referendo em tempo de eleições (europeias, legislativas e e regionais) poderia limitar o debate e até condicionar a decisão", afirmou, em declarações à agência Lusa.

O autarca deste concelho do distrito de Castelo Branco não rejeita a possibilidade de "dar a palavra ao povo", mas ainda assim defende que se deve seguir o modelo defendido pelo PS, ou seja, que a regionalização seja pela via comissões de coordenação regionais, mas implementando a eleição dos órgãos e com "reforço transversal dos poderes e da capacidade de governação da coisa pública".